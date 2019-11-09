В Одесской области из-за тумана столкнулись два рыболовецких судна, погиб человек

На одном из судов не было осветительных огней.

В Одесской области из-за тумана столкнулись два рыболовецких судна, погиб человек
В Одесской области из-за тумана столкнулись два рыболовецких судна
Фото: od.npu.gov.ua

В Одесской области в результате столкновения двух рыболовецких судов в реке Глубокий Турунчук один человек погиб, еще один был травмирован. Об этом сообщили в местной полиции.

"Предварительно правоохранителями установлено, что плавсредства столкнулись из-за ограниченной видимости в тумане и отсутствия осветительных огней на одном из судов", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Назначен ряд экспертиз, ведется следствие.

Напомним, на Тайване мост рухнул на рыбацкие лодки.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТПВ Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
Ребенок придумал, как убрать слепые зоны в автомобиляхРебенок придумал, как убрать слепые зоны в автомобилях
Гостаможня запустила калькулятор таможенной стоимости автомобилейГостаможня запустила калькулятор таможенной стоимости автомобилей
Стало известно, почему автопилот убил американцаСтало известно, почему автопилот убил американца
Skoda не устает анонсировать новую Octavia.Skoda не устает анонсировать новую Octavia.
Блок рекламы


Похожие новости
Под Бердичевом в результате столкновения "Запорожца" с грузовиком погибли двое взрослых и ребенокПод Бердичевом в результате столкновения "Запорожца" с грузовиком погибли двое взрослых и ребенок
Пассажиров поезда эвакуировали в поле в Житомирской области из-за "минирования"Пассажиров поезда эвакуировали в поле в Житомирской области из-за "минирования"
В Киеве закрыли станции метро "Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок" из-за очередного "минирования"В Киеве закрыли станции метро "Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок" из-за очередного "минирования"
Несколько пассажирских поездов опаздывают из-за кражи кабелей под Киевом, - "УЗ"Несколько пассажирских поездов опаздывают из-за кражи кабелей под Киевом, - "УЗ"
В Днепре внедорожник врезался в маршрутку, пострадало 7 человекВ Днепре внедорожник врезался в маршрутку, пострадало 7 человек
В Черкасской области "Жигули" влетели под грузовик, двое погибшихВ Черкасской области "Жигули" влетели под грузовик, двое погибших
14-летний подросток разбился насмерть за рулем джипа родителей в Киевской области14-летний подросток разбился насмерть за рулем джипа родителей в Киевской области
Причиной авиакатастрофы, в которой погиб экс-министр Кутовой, назвали туман и нехватку опытаПричиной авиакатастрофы, в которой погиб экс-министр Кутовой, назвали туман и нехватку опыта
Станция киевского метро "Золотые ворота" по утрам будет закрыта из-за ремонта шести эскалаторовСтанция киевского метро "Золотые ворота" по утрам будет закрыта из-за ремонта шести эскалаторов
В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациентВ Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент
Последние новости
Подгружаем последние новости