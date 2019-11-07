Несколько пассажирских поездов опаздывают из-за кражи кабелей под Киевом, - "УЗ"

Ночью неизвестные украли два магистральных кабеля связи.

Несколько пассажирских поездов опаздывают из-за кражи кабелей под Киевом, - "УЗ"
Фото: Александр Рудоманов

На перегоне Подгорцы - Новые Безрадичи в Киевской области неизвестные украли два магистральных кабеля связи, из-за чего опаздывают несколько пассажирских поездов.

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

Так, задерживаются в пути поезда: № 11 Новоалексеевка - Киев на 50 минут и № 103 Мариуполь - Киев на два часа. Также с задержкой около двух часов уже прибыли к месту назначения поезда №9/10 Мариуполь - Киев, №80 Днепр - Киев".

Пропажу кабелей обнаружили прошлой ночью. Железнодорожники обратились в полицию.

Сейчас на участке проходят восстановительные работы.

"Укрзализныця" приносит пассажирам извинения за неудобства и сообщает, что актуальное время прибытия поездов можно уточнить на вокзалах и станциях.

Напомним, в августе в Днепропетровской области 20 поездов отклонилось от графика из-за кражи путевых реле и трансформаторов.

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