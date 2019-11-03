Из Suzuki Jimny сделали бигфут

Из Suzuki Jimny сделали бигфут

Студенты японского автомобильного колледжа NATS презентовали проект небольшого бигфута, построенного на базе Suzuki Jimny. Машине значительно увеличили клиренс; при этом она получила новые пружины и амортизаторы, крупные покрышки, а также обновленный кузов: Jimny, в частности, получил внешний каркас безопасности из стальной трубы белого цвета и съемную крышу.

Силовая установка, как передает портал Driven, осталась той же, что у Jimny: это 1,5-литровый атмосферный двигатель, способный выдавать 102 лошадиные силы; коробка переключения передач — либо 5-ступенчатая «механика», либо 4-ступенчатый «автомат». Масса машины составляет примерно тонну.

Из Suzuki Jimny сделали бигфут

Бигфут на базе Jimny — это не первый проект NATS. Среди других работ студентов колледжа, можно вспомнить проект небольшого пикапа, похожего на Lamborghini Urus, построенного на базе автомобиля Toyota 86.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

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