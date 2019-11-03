Из Suzuki Jimny сделали бигфут
Студенты японского автомобильного колледжа NATS презентовали проект небольшого бигфута, построенного на базе Suzuki Jimny. Машине значительно увеличили клиренс; при этом она получила новые пружины и амортизаторы, крупные покрышки, а также обновленный кузов: Jimny, в частности, получил внешний каркас безопасности из стальной трубы белого цвета и съемную крышу.
Силовая установка, как передает портал Driven, осталась той же, что у Jimny: это 1,5-литровый атмосферный двигатель, способный выдавать 102 лошадиные силы; коробка переключения передач — либо 5-ступенчатая «механика», либо 4-ступенчатый «автомат». Масса машины составляет примерно тонну.
Бигфут на базе Jimny — это не первый проект NATS. Среди других работ студентов колледжа, можно вспомнить проект небольшого пикапа, похожего на Lamborghini Urus, построенного на базе автомобиля Toyota 86.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
03.11.2019 11:39