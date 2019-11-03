Испанский стартап представил электровелосипед с функцией распознавания лица

Испанский велосипедный стартап представил новый электровелосипед X One. Сообщается, что в раме руля присутствует сенсорный дисплей с функцией распознавания, транспорт может распознавать лицо своего владельца, а также поддерживает множество других «умных» функций.

Так, электровелосипед выводит на экран уровень заряда батареи и текущую скорость движения. В его раму вделан датчик освещенности, который определяет, насколько светло вокруг, что позволяет ему автоматически включать переднюю или заднюю фары. Кроме того, их можно включить с помощью голосовой команды.

В руль встроены два светодиода, которые подают сигналы при поворотах. Для них кнопки не нужны — камера смартфона распознает поворот головы хозяина и велосипед сам включит нужный поворотник.

Покупателю предложат на выбор электровелосипед X One в четырёх цветах: оригинальный медный, серый, черно-красный или серо-зелёный. Транспорт имеет запас хода до 50 км, на полную зарядку требуется 2,5 часа. Также покупатель сможет оснастить новинку дополнительным мотором на заднем колесе, в таком случае суммарная мощность составит 750 Вт. Обычная версия будет иметь только 250 Вт.

Продажи планируются летом 2020 года, приблизительная цена — $4 тыс. Но сейчас Rayvolt собирает средства на производство модели X One при помощи краудфандингового проекта на площадке Indiegogo. Участники краудфандинга смогут купить электровелосипед за две тысячи долларов.



