В Николаеве патрульный автомобиль столкнулся с микроавтобусом

В Николаеве в пятницу, 25 октября, патрульный автомобиль столкнулся с микроавтобусом. Об этом сообщает местное издание "Новости N".

Авария произошла вечером на пересечении улиц Пушкинской и Никольской.

По данным издания, автомобиль патрульной полиции "Тойота Приус" врезался в правый бок микроавтобуса "Мерседес". От полученного удара микроавтобус перевернулся.

В результате ДТП пострадала сотрудница полиции, ехавшая в патрульном автомобиле. Ее госпитализировали.

В полиции инцидент пока не комментировали.

Напомним, на прошлой недели в Николаеве в ДТП погиб 25-летний патрульный.