Двигатель 1923 года вернули к жизни за 700 часов

В 2019 году компания Bentley празднует своё 100-летие. К вековому юбилею были выпущены несколько специальных серий автомобилей, а сейчас марка представила отреставрированный двигатель 1923 года выпуска.

3-литровый 4-цилиндровый агрегат №212 был выпущен через 4 года после создания марки Bentley. Певоначально мотор был установлен на шасси №209, переданное некоему кузовному ателье, а в 1920-е годы машина с этим двигателем участвовала в 24-часовой гонке в Ле-Мане.

Bentley

Впоследствии с 1935 года мотор находился в училище Королевских артиллерийских войск в Бовингтоне в графстве Дорсет, где выступал в роли наглядного пособия для обучения студентов работе с двигателями внутреннего сгорания. В 2011 году двигатель вернулся в Bentley, где его оставили на хранение, а к 100-летию марки решили отреставрировать.

Bentley

Всеми работами от планирования, составления сметы и оценки рисков до непосредственного восстановления мотора занимались только стажёры. При этом им помогали как сотрудники марки, так и сторонние лица и организации.

Bentley

Сначала агрегат был полностью разобран, все детали сфотографировали, промаркировали и зарегистрировали в компьютерной базе, чтобы облегчить сборку. Затем детали были отмыты и почищены полностью разобрали, для облегчения последующей сборки все детали сфотографировали, промаркировали и зарегистрировали в компьютерной базе. Далее провели мойку и очистку деталей.

Bentley

Стажёры также изучили чертежи шасси оригинального автомобиля, на основе которых был разработан и построен специальный постамент для демонстрации двигателя. Отреставрированный мотор в память об училище Королевских артиллерийских войск окрасили в те же цвета, в которых находилось учебное пособие.

Bentley

На всю работу ушло более 700 часов, по итогам которых двигатель стал одним из экспонатов выставки в Крю по случаю 100-летия Bentley.



