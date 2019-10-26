Toyota рассказала о своих самоходных такси для Олимпиады в Токио 2020 года

Toyota до последнего времени сохраняла молчание о своей программе автопилотируемых машин. Японский автопроизводитель предоставлял лишь некоторую информацию об испытательных транспортных средствах и типах используемых датчиков, но публика очень мало видела автомобилей в эксплуатации.

Это должно измениться в 2020 году: Toyota заявила, что запустит тестовую услугу роботизированного такси в центре Токио с помощью своего парка автоматизированных транспортных средств SAE Level-4. SAE означает Общество инженеров-автомобилестроителей (Society of Automobile Engineers), а уровень 4 относится к классификации автономных транспортных средств, которые способны выполнять все задачи вождения при определенном наборе условий, таких как погода или география.

Toyota может относить свои машины к 4-му уровню, но это не значит, что они обойдутся без водителя. Японское законодательство требует, чтобы за рулём всегда присутствовал для безопасности человек, готовый вмешаться и взять на себя управление при необходимости. По словам Toyota, в автомобиле также будет присутствовать технический специалист, который будет анализировать работу системы и автомобиля и общаться с водителем. Эти поездки, скорее всего, будут напоминать аналогичные тесты в США , где все, кроме очень небольшого числа операторов, постоянно держат в машине двух сотрудников.

Компания будет предлагать поездки на своих автомобилях в течение лишь небольшого промежутка времени: с июля по сентябрь 2020 года. Машины будут ездить только в оживлённом районе Токио под названием Одайба. «Сложная пешеходная среда, интенсивное автомобильное движение, разнообразная дорожная инфраструктура и высокие стеклянные здания в Одайбе создают непростые условия для демонстрации возможностей технологии автопилота», — подчёркивает Toyota. Люди, которые заинтересованы в испытании услуги, могут зарегистрироваться на сайте Toyota, а затем автопроизводитель отберёт группу, которая сможет участвовать.

Автомобили будут оснащены программным обеспечением Toyota Chauffeur, которое автопроизводитель ранее описывал как создающееся для полной автономности, когда человек практически исключён из вождения либо во всех средах, либо в пределах ограниченной области вождения. У Toyota есть второй автопилот под названием Guardian, который, по сути, является продвинутой системой помощи водителю, похожей на автопилот Tesla. Но сегодня ни то, ни другое не предлагается ни в одном серийном автомобиле компании.

Исследовательский институт Toyota, подразделение автопроизводителя, базирующееся в Кремниевой долине, уже несколько лет проводит испытания в США на своей закрытой территории у озера Оттава (штат Мичиган). Там, по словам Toyota, институт воспроизвёл наиболее сложные характеристики инфраструктуры и сценарии вождения Одайбы для своих транспортных средств.

Тесты должны совпасть с Олимпийскими играми 2020 года в Токио. Автопроизводитель также заявил, что воспользуется случаем, чтобы продемонстрировать свои твердотельные аккумуляторы для электромобилей. Компания отметила, что предоставит 3700 транспортных средств для Олимпиады, 90 процентов из которых будут электрифицированы. Это может означать аккумуляторные, водородные или даже газоэлектрические гибриды. Из 3700 автомобилей 850 будут работать от аккумуляторов, а 500 — от топливных элементов.



