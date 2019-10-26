В Черноморске сожгли автомобиль таможенника

По данным СМИ, сгорел дорогостоящий единственный на Одесской таможни рентгеновский сканер проверки грузов.

В Одесской области в пятницу, 25 октября, подожгли автомобиль чиновника таможенного поста "Черноморский". Об этом сообщили в Нацполиции области.

По данным местного издания "048", сгоревший автомобиль принадлежит начальнику отдела оформления таможенного поста "Черноморский" Вячеславу Харченко.

"Неизвестный мужчина поджег автомобиль Subaru, который был запаркованный вблизи транспортно-экспедиционной компании Ильичевсквнештранс", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео видно, как неизвестный подходит к автомобилю и поливает его неизвестным веществом, после чего поджигает и убегает.

"Цензор.нет" пишет, что пламя перекинулось на соседний автофургон, в котором находился единственный на Одесской таможни рентгеновский сканер проверки грузов.

Напомним, в Херсонской области подожгли дом судей Чаплинского и Новокаховского судов. Неизвестные забросали крышу дома бутылками с зажигательной смесью.