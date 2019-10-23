На трассе в Николаевской области в ДТП с микроавтобусом один человек погиб, семеро пострадали

Столкнулись Mercedes Vito, в котором находились шесть человек, и Fiat Qubo с водителем и пассажиром.

Во вторник, 22 октября, около 22:30, на 116 км автодороги Н-24 "Благовещенское - Николаев" в Арбузинском районе произошло столкновение автомобилей Mercedes Vito, в котором находились шесть человек, и Fiat Qubo с водителем и пассажиром. В результате чего один человек погиб, еще семеро травмированы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области в фейсбуке.

Предварительно, пассажир Fiat от полученных травм погиб на месте. Другие участники ДТП были доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

На месте работали группы реагирования патрульной полиции Арбузинского и Южноукраинского отделений полиции, следователи и криминалисты. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото: news.pn

Напомним, патрульная полиция заявила о необходимости ужесточить правила пассажирских перевозок из-за участившихся случаев ДТП.