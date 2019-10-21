В ДТП в Днепре погиб полицейский

Еще два человека - женщина и ребенок - доставлены в больницу.

Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Днепре, в результате которого погиб полицейский и двое человек получили травмы.

Пресс-служба областной полиции информирует, что ДТП произошло около 17:00 19 октября.

Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

"Предварительно установлено, что сотрудник полиции, находясь вне службы, двигался на собственном автомобиле Ford Fiesta по Полтавскому шоссе. В районе перекрестка с ул. Белградской он выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение четырех автомобилей", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

В результате ДТП сотрудник полиции погиб на месте, еще два человека - женщина и ребенок, доставлены в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

Ранее сообщалось, что в Черниговской области полицейский насмерть сбил велосипедиста.

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