Лоукостер Ernest запустит пять новых маршрутов из Украины в Италию

Авиаперевозчик намерен запустить рейсы Киев-Венеция, Киев-Бари, Киев-Триест, Львов-Болонья и Милан-Одесса.

Лоукостер Ernest запустит пять новых маршрутов из Украины в Италию
Ernest Airlines

Итальянский лоукостер Ernest Airlines запустит пять новых маршрутов между Украиной и Италией и откроет новую базу в аэропорту "Киев".

Об этом сообщил глава правления авиакомпании Шади Эль Таннир, передает "Интерфакс-Украина".

"С удовольствием принимаю предложение замминистра (заместителя министра инфраструктуры Александры Клитиной, - ред.) относительно расширения нашей сети и ее распространения на украинские просторы, внутренние. Сегодня начинаем работу над получением украинской лицензии", - сказал он.

Эль Таннир отметил, что авиаперевозчик намерен запустить рейсы Киев-Венеция, Киев-Бари, Киев-Триест, Львов-Болонья и Милан-Одесса. Он также сообщил, что рейсы из Киева в Венецию, Бали и Триест, а также из Львова в Болонью будут запущены с 2020 года. Рейсы из Милана в Одессу откроют с 18 декабря 2019 года.

По его словам, Ernest Airlines планирует за два года инвестировать в Украину 100 млн евро.

Ernest Airlines - итальянская авиакомпания, штаб-квартира которой расположена в Милане. Основной операционный центр компании расположен в Тиране (Албания). Авиакомпания является лоукост-перевозчиком и обслуживает итальянский и албанский рынки.

В декабре 2017 года Ernest Airlines выполнил первый рейс в Киев.

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