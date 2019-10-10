На Подольском мосту в Киеве начали монтировать тротуарные консоли

На месте, где стояли временные опоры, должны размещаться консоли с тротуаром и краем проезжей части.

На Подольском мосту в Киеве начали монтировать тротуарные консоли
На Подольском мосту начали монтировать тротуарные консоли
Фото: tov-tob.livejournal.com

На строительстве Подольско-Воскресенского моста через Днепр в Киеве приступили к следующему этапу работ - на мосту - рабочие начали монтаж тротуарных консолей.

Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий".

"Их монтаж (тротуарных консолей, - ред.) начался после срезания первых малых опор и на сегодня смонтирована примерно половина консолей… На месте, где стояли временные опоры, должны размещаться консоли с тротуаром и краем проезжей части. Под ними также находится косая двутавровая балка. Она вовсе не поддерживает консоль, как можно было бы подумать (консоль и без балки прекрасно будет висеть). Роль балки - правильно распределить нагрузку от моста на ванты", - пишет в своем блоге киевский фотограф Олег Тоцкий.

Фото: tov-tob.livejournal.com

Фото: tov-tob.livejournal.com

Как видно на визуализации, тротуары упираются в арку моста, и поэтому будут огибать основания арки с внешней стороны. Всего таких огибающих арку "балкончиков" будет четыре.

Фото: tov-tob.livejournal.com

Напомним, к началу сентября на арке строящегося Подольско-Воскресенского мостового перехода разобрали почти все временные опоры. В дальнейшем арки и консольные плиты моста будут соединены вантами. После чего все временные опоры уберут полностью.

Подольско-Воскресенский мостовой переход через Днепр должен разгрузить перегруженный Московский мост. Кроме того, по нему планируют пустить четвертую ветка Киевского метро - от Жулян до Троещины. Сейчас готовность моста - чуть более половины. Существенные работы на объекте практически не велись с 2011 года, когда упал плавучий кран "Захарий".

Автомобильное транспортное сообщение через Подольско-Воскресенский мост планируют открыть через полтора-два года.

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