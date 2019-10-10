В Киеве после ДТП перевернулась скорая помощь

В Киеве днем произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи.

Об этом сообщила патрульная полиция в фейсбуке.

"Сегодня, около 14:30 на перекрестке улиц Жилянская и Антоновича произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения один из автомобилей перевернулся на бок", - говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавших осматривают медики. Патрульные и следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.

Как уточняет "Информатор", пациента перевернувшейся скорой увезла другая скорая помощь, которая приехала экстренно на место ДТП. У водителя спецавто - незначительные ссадины, а водитель легковушки отделался испугом.

Фото: kiev.informator.ua

Движение на данном участке дороги сильно затруднено.