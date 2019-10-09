В Черновицкой области на путях загорелся грузовой локомотив

На месте работают пожарные.

В Черновицкой области на путях загорелся грузовой локомотив
Фото: фото очевидцев

В Черновицкой области на железнодорожной станции "Вапнярки" в селе Червоная Диброва загорелся грузовой локомотив.

Об этом LB.ua сообщили очевидцы.

Возгорание произошло на путях по направлении Черновцы - госграница.

На месте работают пожарные.

Напомним, в августе на железнодорожном перегоне возле села Кривошеевка Луганской области сгорел тепловоз грузового поезда.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Одессу прибыл новый бронекатер "Гюрза-М"В Одессу прибыл новый бронекатер "Гюрза-М"
В Александрии пьяный полицейский насмерть сбил велосипедиста (обновлено)В Александрии пьяный полицейский насмерть сбил велосипедиста (обновлено)
На трассе в Полтавской области микроавтобус насмерть сбил патрульнуюНа трассе в Полтавской области микроавтобус насмерть сбил патрульную
Возле Львова из-за аварийной посадки самолета погибло пять человек (Обновлено)Возле Львова из-за аварийной посадки самолета погибло пять человек (Обновлено)
В Харькове "скорая" столкнулась с легковушкой, трое пострадавшихВ Харькове "скорая" столкнулась с легковушкой, трое пострадавших
Блок рекламы


Похожие новости
В Черновицкой области водитель экскаватора на смерть переехал своего напарникаВ Черновицкой области водитель экскаватора на смерть переехал своего напарника
Во Львовской области пьяный водитель "Мерседеса" столкнулся с тепловозом на переездеВо Львовской области пьяный водитель "Мерседеса" столкнулся с тепловозом на переезде
На трассе в Полтавской области микроавтобус насмерть сбил патрульнуюНа трассе в Полтавской области микроавтобус насмерть сбил патрульную
Почти треть всех грузовых перевозок "Укрзализныци" на теплотяге обеспечивают локомотивы General ElectricПочти треть всех грузовых перевозок "Укрзализныци" на теплотяге обеспечивают локомотивы General Electric
В Черниговской области пьяный мужчина на "Форде" пытался прорваться в БеларусьВ Черниговской области пьяный мужчина на "Форде" пытался прорваться в Беларусь
В Днепропетровской области произошло ДТП с участием нетрезвого полицейскогоВ Днепропетровской области произошло ДТП с участием нетрезвого полицейского
В порту Южной Кореи загорелся корабль с горючимВ порту Южной Кореи загорелся корабль с горючим
В Черкасской области столкнулись маршрутка и грузовик, есть пострадавшиеВ Черкасской области столкнулись маршрутка и грузовик, есть пострадавшие
Из-за ливня обрушился мост в Одесской областиИз-за ливня обрушился мост в Одесской области
В норвежском порту загорелся роSSийский траулерВ норвежском порту загорелся роSSийский траулер
Последние новости
Подгружаем последние новости