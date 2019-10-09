2019-10-09
В Черновицкой области на путях загорелся грузовой локомотив
На месте работают пожарные.
Фото: фото очевидцев
В Черновицкой области на железнодорожной станции "Вапнярки" в селе Червоная Диброва загорелся грузовой локомотив.
Об этом LB.ua сообщили очевидцы.
Возгорание произошло на путях по направлении Черновцы - госграница.
На месте работают пожарные.
Напомним, в августе на железнодорожном перегоне возле села Кривошеевка Луганской области сгорел тепловоз грузового поезда.
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