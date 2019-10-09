В Черновицкой области на путях загорелся грузовой локомотив

Напомним, в августе на железнодорожном перегоне возле села Кривошеевка Луганской области сгорел тепловоз грузового поезда.

Возгорание произошло на путях по направлении Черновцы - госграница.

Об этом LB.ua сообщили очевидцы.

В Черновицкой области на железнодорожной станции "Вапнярки" в селе Червоная Диброва загорелся грузовой локомотив.