Возле Львова из-за аварийной посадки самолета погибло пять человек (Обновлено)
На борту находилось 7 человек.
На расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов", в селе Сокольники совершил аварийную посадку на грунт транспортный самолет Ан-12. Об этом на фейсбуке сообщает ГосЧС.
Самолет принадлежит авиакомпании Ukraine Air Alliance, он выполнял рейс из испанского города Виго в Стамбул и должен был сесть во Львове на дозаправку.
«4 октября в 7:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта «Львов» исчез с радара транспортный самолет Ан-12», - сказано в сообщении.
В 7:29 один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. В 7:46 самолет Ан-12 найдено на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.
Возгораний не наблюдается. Проводится высвобождение экипажа из поврежденного самолета. От ГосЧС привлечено 41 человек личного состава и 7 единиц спецтехники.
Обновление. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил у себя на фейсбуке, что в результате аварийной посадки погибло три человека, трое тяжело травмированных, еще двоих человек ищут спасатели. Позже министр сообщил, что количество погибших возросло до пяти человек.
Криклий также отметил, что на борту самолета было 7 членов экипажа и один человек, сопровождающий груз.
«Предварительно аварийная посадка осуществлена в связи с окончанием горючего. Начато расследование», - сообщил Криклий.
Напомним, в июне в Киеве возле спортивной базы «Святошин» самолет Ан-2 совершал аварийную посадку на воду. Двое из трех членов экипажа были госпитализированы с телесными повреждениями.