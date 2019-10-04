Возле Львова из-за аварийной посадки самолета погибло пять человек (Обновлено)

На расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Львов", в селе Сокольники совершил аварийную посадку на грунт транспортный самолет Ан-12. Об этом на фейсбуке сообщает ГосЧС.

Фото: ГосЧС

Самолет принадлежит авиакомпании Ukraine Air Alliance, он выполнял рейс из испанского города Виго в Стамбул и должен был сесть во Львове на дозаправку.

«4 октября в 7:10 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта «Львов» исчез с радара транспортный самолет Ан-12», - сказано в сообщении.

В 7:29 один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. В 7:46 самолет Ан-12 найдено на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы.

Возгораний не наблюдается. Проводится высвобождение экипажа из поврежденного самолета. От ГосЧС привлечено 41 человек личного состава и 7 единиц спецтехники.

Обновление. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил у себя на фейсбуке, что в результате аварийной посадки погибло три человека, трое тяжело травмированных, еще двоих человек ищут спасатели. Позже министр сообщил, что количество погибших возросло до пяти человек.

Фото: Владислав КриклийФБ

Криклий также отметил, что на борту самолета было 7 членов экипажа и один человек, сопровождающий груз.

Фото: zaxid.net

Фото: zaxid.net

Фото: zaxid.net

Фото: zaxid.net

«Предварительно аварийная посадка осуществлена в связи с окончанием горючего. Начато расследование», - сообщил Криклий.