Во Львовской области пьяный водитель "Мерседеса" столкнулся с тепловозом на переезде

Перед этим он столкнулся с "Фольксвагеном".

Во Львовской области на железнодорожном переезде легковой автомобиль "Мерседес" столкнулся с тепловозом, а перед этим - с "Фольксвагеном".

Об этом сообщается на сайте полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 3 октября, около 06:15 утра в селе Селец Сокальского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Фольксваген Гольф", 30-летний житель Жовковского района, остановился перед закрытым шлагбаумом на железнодорожном переезде. В это время водитель автомобиля "Мерседес", 19-летний житель города Червоноград, который находился в нетрезвом состоянии, двигаясь в попутном направлении, не выбрал безопасную скорость и столкнулся с "Фольксвагеном".

После этого "Мерседес" продолжил движение и выехал на пути, где столкнулся с тепловозом, который в это время проезжал переезд.

Фото: lv.npu.gov.ua

В результате ДТП водитель "Фольксвагена" получил травмы. Повреждены также оба автомобиля и тепловоз.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Фото: lv.npu.gov.ua

Напомним, в прошлом году в Запорожской области "БМВ" на рельсах заблокировал движение поездов на три часа.