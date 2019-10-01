В Киеве водитель легковушки пытался "проскочить" между двумя трамваями, но столкнулся с одним из них

Движение на путях заблокировано.

?В Киеве водитель легковушки пытался "проскочить" между двумя трамваями, но столкнулся с одним из них
Фото: facebook.com/KyivOperativ

В Киеве на улице Вацлава Гавела легковой автомобиль врезался в трамвай, в результате чего было парализовано движение на трамвайных путях.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в фейсбуке.

Отмечается, что водитель пытался проехать между двух трамваев, но столкнулся с одним из них.

"На Вацлава Гавела, 52, сразу между двух трамваев пытался проскочить водитель легковушки. Теперь, в результате ДТП, трамваи стоят в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле в Киеве возле метро "Черниговская" лоб в лоб столкнулись два трамвая.

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