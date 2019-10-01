?В Черниговской области пьяный мужчина на "Форде" пытался прорваться в Беларусь

В международном автомобильном пункте пропуска "Славутич" в Черниговской области легковой автомобиль "Ford" пытался прорваться через границу, и пограничникам пришлось применить средство принудительной остановки.

Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

"Водитель двигался на выезд из Украины и проигнорировал требования пограничников об остановке. Чтобы предотвратить его прорыв через госграницу, правоохранители применили средство принудительной остановки. В результате наезда автомобилем повреждено средство принудительной остановки и защитная стойка комплекса автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ «Янтарь». Значительные повреждения получил и сам автомобиль", - говорится в сообщении.

Водитель, 30-летнего гражданин Украины, будет привлечен к административной ответственности по ст. 202 КоАП (нарушение пограничного режима), также в отношении него направлено в суд материалы по ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) и 185-10 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или сотрудника Госпогранслужбы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы).

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Нарушителю оказана медицинская помощь. Несмотря на внешние признаки употребления алкоголя, его направили на экспертизу для освидетельствования на состояние опьянения.

Происшествие не повлияло работу пункта пропуска.