В Киеве возле Золотых ворот провалился асфальт

В результате инцидента никто не пострадал.

Сегодня утром, 26 сентября, в центре Киева на улице Золотоворотской со стороны улицы Рейтарской провалился участок асфальта на проезжей части. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает "Информатор".

Фото: informator

Фото: informator
Фото: informator

Участок дороги перекрывали, чтобы бригада "Киевавтодора" устранила провал. Сообщалось, что движение должны были открыть в 15:00.

Напомним, в августе из-за повреждения трубопровода на ул. Лютеранской, возле Офиса президента также был провал в асфальте. Диаметр поврежденной трубы - 400 мм. Трубопровод был введен в эксплуатацию в 1964 году.

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