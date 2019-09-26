Новая Toyota Supra против BMW M2 Competition: дрэг-гонка

В дрэг-гонке по прямой решили сравнить автомобили Toyota Supra и BMW M2 Competition. Обе машины используют двигатели производства BMW, однако они разные.

Так, трехлитровый твин-турбо «Супры», который также используется, в частности, BMW Z4, способен выдавать (в стоковом варианте) 335 лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента. У BMW M2 Competition также трехлитровый твин-турбо, однако его отдача составляет 405 л.с. и 550 Нм крутящего момента.

Трансмиссия у машин также разные. Supra оснащена восьмиступенчатой автоматической коробкой переключения передач, в то время как M2 Competition в стандартной версии шестиступенчатую механическую КПП (при этом опционально доступна семиступенчатая автоматическая КПП с двойным сцеплением). Весит «Супра» несколько меньше — 1 520 килограммов, против 1 575 кг у BMW.

Ролик, посвященный гонке, был опубликован на YouTube-канале Motorsport Magazine.



