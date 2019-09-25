Житель Киевской области утонул вместе с автомобилем во время рыбалки
Инцидент случился неподалеку с. Старое Бориспольского района.
Житель Киевской области утонул вместе с автомобилем во время рыбалки. Как говорится в сообщении Национальной полиции, в службу «102» позвонил друг пострадавшего и сообщил, что авто ушло под воду и оттуда никто не выплыл.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. С помощью специальной техники автомобиль извлекли из воды. В нем нашли уже неживого человека. Им оказался 41-летний местный житель.
В ходе следственных действий воссоздали все детали инцидента. Два родственника поехали на рыбалку. После того выпили водки и легли спать. Один заснул у костра, а другой в машине. По словам друга погибшего, ночью он проснулся на берегу от странного шума и увидел, как машина тонет в воде. В последствии своего друга он нигде не нашел.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (несчастный случай) Уголовного кодекса Украины. Тело погибшего направлено на экспертизу для установления причины смерти. Проводится досудебное расследование.
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