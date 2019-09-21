В Бориспольском районе грузовой поезд сбил мужчину

Личность погибшего установить пока не удалось.

В Бориспольском районе грузовой поезд сбил мужчину
Иллюстративное фото
Фото: Макс Требухов

На переезде платформы вблизи села Кучакив в Бориспольском районе Киевской области грузовой поезд сбил неизвестного мужчину.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

Сообщение поступило от дежурного по станции.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Была констатирована смерть мужчины, на вид которому 40-45 лет. Личность погибшего установить не удалось, поскольку при себе не имел ни каких документов, ни мобильного телефона.

Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего. Его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

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