Команда Формулы-1 впервые в истории "загнала" в 1 литр двигателя 625 лошадиных сил

Двигатель Renault пробил отметку в 1000 лошадиных сил.

Команда Формулы-1 впервые в истории "загнала" в 1 литр двигателя 625 лошадиных сил

Мотор "Рено" первым среди современных команд Формулы-1 пробил отметку в 1000 лошадиных сил.

Это подтвердил руководитель формульной команды "Рено" Сирил Абитебул.

"У нас мощный двигатель, и мы в этом не сомневаемся. Еще несколько этапов назад мы превзошли отметку в 1000 л.с.

Правда, мы не всегда можем использовать полную мощность, так как есть вопросы с надежностью", - цитирует шефа команды f1-world.ru.

С учетом того, что в Формуле-1 используются 6-цилиндровые двигатели с объем, который не должен превышать 1,6 литра, можно констатировать, что мотористам французского автоконцерна удалось в 1 литр мотора "загнать" 625 лошадиных сил, что является рекордным показателем в истории автоспорта.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Автомобиль спрятали на кухне, чтобы спасти от урагана «Дориан»Автомобиль спрятали на кухне, чтобы спасти от урагана «Дориан»
Четверо людей погибли, еще четверо пострадали при лобовом столкновении в Запорожской областиЧетверо людей погибли, еще четверо пострадали при лобовом столкновении в Запорожской области
"Британские авиалинии" отменили 1500 рейсов из-за забастовки пилотов"Британские авиалинии" отменили 1500 рейсов из-за забастовки пилотов
Четверо парней погибли в ДТП в Житомирской областиЧетверо парней погибли в ДТП в Житомирской области
В ДТП на окружной Обухова погибла супружеская параВ ДТП на окружной Обухова погибла супружеская пара
Блок рекламы


Похожие новости
Британские F-35 впервые совместно полетали с «невидимкой» B-2Британские F-35 впервые совместно полетали с «невидимкой» B-2
Воздушный танкер Boeing впервые дозаправил одновременно 4 самолётаВоздушный танкер Boeing впервые дозаправил одновременно 4 самолёта
Nissan Juke повезет литровый мотор.Nissan Juke повезет литровый мотор.
Volvo может отозвать в Украине более 700 автомобилей из-за неисправности части двигателяVolvo может отозвать в Украине более 700 автомобилей из-за неисправности части двигателя
Chevrolet Corvette впервые стал среднемоторнымChevrolet Corvette впервые стал среднемоторным
Пассажиры американской авиакомпании сняли на видео поломку двигателяПассажиры американской авиакомпании сняли на видео поломку двигателя
Кроссовер Tesla Model Y впервые показался на общественных дорогахКроссовер Tesla Model Y впервые показался на общественных дорогах
Новый Hyundai Sonata впервые показали на фото.Новый Hyundai Sonata впервые показали на фото.
Японская Subaru планирует самый большой глобальный отзыв автомобилей в истории индустрииЯпонская Subaru планирует самый большой глобальный отзыв автомобилей в истории индустрии
Virgin Galactic впервые запустила космоплан с пассажиром на бортуVirgin Galactic впервые запустила космоплан с пассажиром на борту
Последние новости
Подгружаем последние новости