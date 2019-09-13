Команда Формулы-1 впервые в истории "загнала" в 1 литр двигателя 625 лошадиных сил

Мотор "Рено" первым среди современных команд Формулы-1 пробил отметку в 1000 лошадиных сил.

Это подтвердил руководитель формульной команды "Рено" Сирил Абитебул.

"У нас мощный двигатель, и мы в этом не сомневаемся. Еще несколько этапов назад мы превзошли отметку в 1000 л.с.

Правда, мы не всегда можем использовать полную мощность, так как есть вопросы с надежностью", - цитирует шефа команды f1-world.ru.

С учетом того, что в Формуле-1 используются 6-цилиндровые двигатели с объем, который не должен превышать 1,6 литра, можно констатировать, что мотористам французского автоконцерна удалось в 1 литр мотора "загнать" 625 лошадиных сил, что является рекордным показателем в истории автоспорта.