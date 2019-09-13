Honda представила коммерческую версию электрокара Honda e. Об этом сообщает The Verge, пишут AIN.UA .



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[url=http://novostey.com/auto/news884949.html]Honda представила коммерческую версию электрокара Honda e. Стоимость — от 30 000 евро - Транспорт на Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/auto/news884949.html>Honda представила коммерческую версию электрокара Honda e. Стоимость — от 30 000 евро - Транспорт на Новостей.COM</a>

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