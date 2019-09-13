2019-09-13
Honda представила коммерческую версию электрокара Honda e. Стоимость — от 30 000 евро
Honda представила коммерческую версию электрокара Honda e. Об этом сообщает The Verge, пишут
- Цена в Европе составит около 30 000 евро.
- Новинка получила батарею на 35,5 кВт*ч, которая обеспечивает запас хода в 220 км.
- В электрокаре есть функция быстрой зарядки — с 0% до 80% за 30 минут.
- Салон оснащен двумя дисплеями, голосовым ассистентом и сервисами от компании. Среди них — дистанционный климат-контроль, мониторинг безопасности и местоположения, а также доступ к цифровым ключам от автомобиля.
- Поставки автомобиля начнутся летом 2020 года.
Дмитрий Демченко, AIN
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