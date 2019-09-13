Honda представила коммерческую версию электрокара Honda e. Стоимость — от 30 000 евро

Honda представила коммерческую версию электрокара Honda e. Об этом сообщает The Verge, пишут AIN.UA.

Honda представила коммерческую версию электрокара Honda e. Стоимость — от 30 000 евро
Honda представила коммерческую версию электрокара Honda e. Стоимость — от 30 000 евро
Honda представила коммерческую версию электрокара Honda e. Стоимость — от 30 000 евро
Honda представила коммерческую версию электрокара Honda e. Стоимость — от 30 000 евро
  • Цена в Европе составит около 30 000 евро.
  • Новинка получила батарею на 35,5 кВт*ч, которая обеспечивает запас хода в 220 км.
  • В электрокаре есть функция быстрой зарядки — с 0% до 80% за 30 минут.
  • Салон оснащен двумя дисплеями, голосовым ассистентом и сервисами от компании. Среди них — дистанционный климат-контроль, мониторинг безопасности и местоположения, а также доступ к цифровым ключам от автомобиля.
  • Поставки автомобиля начнутся летом 2020 года.

Дмитрий Демченко, AIN

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