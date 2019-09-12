Водитель рейсового автобуса спрятал в нем 860 кг контрабандного сыра
Автобус и сыр на сумму около полумиллиона гривен передали в Фискальную службу.
Вчера, 10 сентября на пункте пропуска «Яготин» пограничники и представители таможенной службы пресекли попытку контрабандного ввоза из Польши 860 кг сыра. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.
«Информацию о возможном перемещении предметов и товаров, скрытых от погранично-таможенного контроля заблаговременно предоставили оперативные сотрудники Госпогранслужбы», - сказано в сообщении.
После этой информации, когда в пункт пропуска прибыл автобус «МАН» украинской регистрации пограничники вместе с таможенниками провели его углубленный осмотр и нашли 860 кг разного сыра в нишах кондиционера автобуса и под сидением водителя.
Транспортное средство и товар на общую сумму около полумиллиона гривен передано в Фискальную службу.
Напомним, в конце августа в нескольких километрах от украинско-словацкой границы возле словацкого города Собранце местные пограничники обнаружили оборудованный малый летательный аппарат для незаконного перемещения контрабандных товаров и задержали его пилота-украинца.
Украинские пограничники слышали шум двигателя летательного аппарата, но не имея технических возможностей помешать его движению, пограничники сразу сообщили об обнаруженном аппарате словацким коллегам.
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