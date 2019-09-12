Автосалон во Франкфурте 2019: Lamborghini Sian.

С отставанием от Ferrari на шесть с лишним лет компания Lamborghini представила свой первый серийный гибрид. Окрестили купе Sian, что в переводе означает «молния».

Автосалон во Франкфурте 2019: Lamborghini Sian.

Название выбрали неспроста, ведь это самый мощный «Ламбо» в истории. Его 819 «лошадей» складываются из 785 сил, снятых с двигателя V12, и 34 сил встроенного в коробку передач электромотора. ДВС здесь тот же, что на «Авентадоре», но на 15 л.с. мощнее его самой крутой версии. Электрический довесок помогает на скоростях до 130 км/ч и питается от суперконденсаторов.

Автосалон во Франкфурте 2019: Lamborghini Sian.

Последние расположены для лучшей развесовки между двигателем и салоном. Они втрое мощнее литий-ионных аккумуляторов такой же массы и умеют очень быстро заряжаться. В результате водитель Lamborghini Sian может рассчитывать на максимально эффективное ускорение чаще, чем если бы в машине использовались традиционные литий-ионные батареи.

Автосалон во Франкфурте 2019: Lamborghini Sian.

Sian выстреливает с места до сотни за 2,8 секунды, достигая в пределе 350 км/ч. Это самый быстрый серийный суперкар марки в истории. Удивляют другие цифры. Так, ускорение с 30 до 60 км/ч занимает всего 0,2 секунды! А с 70 до 120 км/ч – 1,2 секунды.

Автосалон во Франкфурте 2019: Lamborghini Sian.

Электромотор помогает не только при эффективном ускорении. Он также отвечает за маневры на минимальной скорости и движение задним ходом. Так что определенный (хотя и небольшой) вклад в защиту окружающей среды Sian вносит.

Автосалон во Франкфурте 2019: Lamborghini Sian.

Рисуя Sian, художники фирмы вдохновлялись легендарным Lamborghini Countach. Кузов покрыт многослойной краской с вкраплениями из хлопьев золота. Салон можно персонализировать при заказе машины по своему вкусу. Всего сделают 63 «Сиана», что символично: марку Lamborghini основали в 1963 году. Весь тираж уже раскуплен. Официально цену не называли, неофициально говорят о 3,6 миллиона долларов.

Автосалон во Франкфурте 2019: Lamborghini Sian

Название модели – Sian – переводится как «молния».


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Lamborghini.

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