2019-09-10
Audi RS3 против Audi TT RS: дрэг-гонка
Audi RS3, участвовавший в гонке оснащен силовой установкой, способной выдавать примерно 400 лошадиных сил и способен разгоняться до 60 миль в час (96,5 километра в час) за 4,1 секунду. TT RS же, принимавший участие в заездах, оборудован силовой установкой мощностью приблизительно 401 л.с. и может разгоняться до 60 миль в час за 3,7 с.
Машины сравнили в нескольких заездах по прямой. Ролик, посвященный гонке, был опубликован на YouTube-канале Archie Hamilton Racing.
Олег Писарев, Supreme2.Ru
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
«« Hyundai «45»: концепт-кар с электрическим приводом
10.09.2019 13:51
10.09.2019 13:51
Автосалон во Франкфурте 2019: Audi RS6 Avant. »»
10.09.2019 20:15
10.09.2019 20:15
←+Ctrl+→