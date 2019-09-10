Audi RS3 против Audi TT RS: дрэг-гонка

Audi RS3, участвовавший в гонке оснащен силовой установкой, способной выдавать примерно 400 лошадиных сил и способен разгоняться до 60 миль в час (96,5 километра в час) за 4,1 секунду. TT RS же, принимавший участие в заездах, оборудован силовой установкой мощностью приблизительно 401 л.с. и может разгоняться до 60 миль в час за 3,7 с.

Машины сравнили в нескольких заездах по прямой. Ролик, посвященный гонке, был опубликован на YouTube-канале Archie Hamilton Racing.



