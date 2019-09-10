2019-09-10
В Харькове полицейский автомобиль наехал на бордюр и перевернулся
Двое патрульных получили травмы.
Фото: hk.npu.gov.ua
В Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского автомобиля.
Об этом сообщается на сайте полиции области.
10 сентября около 4:50 на улице Дудинской служебный полицейский автомобиль совершил наезд на препятствие - бордюрный камень и перевернулся. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения.
Полицейский-водитель и старший группы реагирования с ушибами доставлены в больницу скорой помощи. Состояние их здоровья удовлетворительное.
Проводится служебное расследование.
Фото: hk.npu.gov.ua
Напомним, ранее в Николаевской области автобус снес патрульный Prius в кювет.
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