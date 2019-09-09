Обновлено все семейство Audi A5.

Вслед за седаном, универсалом и «Оллроудом» А4 вышли рестайлинговые версии родственного им семейства А5. В Ингольштадте не стали растягивать удовольствие и разом выкатили весь ассортимент: купе, лифтбек и кабриолет.

Обновление провели по самому классическому сценарию. Заменены оказались бамперы, фары и решетка радиатора. Их новые узоры и формы запоминаются лучше прежних: «пятерки» стали более узнаваемыми в потоке. Решетка радиатора заимела сотовую структуру, а росчерк передних и задних габариток превратился в «пунктир».

Фары светодиодные уже в базовой комплектации. За доплату появится матричная технология и «бегущие» поворотники. Мультимедийный дисплей подрос с 8,3 до 10,1 дюйма и стал сенсорным. Это позволило убрать с тоннеля шайбу управления настройками, освободив место для небольшой ниши. Недра мультимедийки стали современнее и активно общаются с интернетом и даже объектами дорожной инфраструктуры.

Линейка двигателей Audi A4 и А5 идентична с одной оговоркой: «база» для «четверки» - это 136 л.с., для «пятерки» - 163. Четыре мотора дополнены мягкой гибридной технологией с 12-вольтовой электросетью, на заряженных Audi S5 она 48-вольтовая. Кстати, «эсок» две: дизельная 347-сильная для Европы и бензиновая 354-сильная для остальных рынков.

У дилеров обновленные Audi A5 появятся в начале 2020 года. Во Франкфурте «кольца» вместе с ними покажут 600-сильный спортивный универсал RS6 Avant и псевдокроссовер А1 Citycarver.

В него входят купе, лифтбек и кабриолет, а также их заряженные версии.