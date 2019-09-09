Автомобиль спрятали на кухне, чтобы спасти от урагана «Дориан»

Например, во Флориде местный представитель компании DeLorean Motor Company укрыл в гараже сразу 18 экземпляров редкой модели DeLorean DMC-12. Автомобили заняли не просто всё свободное место в помещении, но и даже были поставлены на подъёмники.

Среди машин, которые спрятали от стихийного бедствия, находятся как ещё не проданные экземпляры, так и клиентские DeLorean DMC-12, оставленные на обслуживание или сезонное хранение.

А в Джексонвилле в той же Флориде местный житель вынужден был загнать свой smart внутрь собственного дома, чтобы машину не повредил ураган. Несмотря на наличие гаража, место для малолитражки нашлось только на кухне — автомобиль не мешает семье, но очень удивляет живущих в доме собак.

Джессика Элдридж, которая опубликовала фотографии необычного парковочного места у себя на Facebook, объяснила, что её муж Патрик Элдридж поступил так, чтобы не наводить порядок в гараже. Несмотря на то, что гараж рассчитан на две машины, в него вошёл только автомобиль супруги, а остальное место было занято разнообразным хламом — не желая разбираться с ним, мужчина просто припарковал на время стихии свой smart на кухне.



