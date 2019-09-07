Копия McLaren Speedtail из более чем тысячи деталей

Копия McLaren Speedtail из более чем тысячи деталей

Уменьшенная копия McLaren Speedtail была создана компанией Amalgam Collection. Модель нового суперкара McLaren была выполнена в масштабе 1:8, с использованием, как указывается на сайте компании, более чем 1 000 деталей (множество деталей, в том числе колеса, элементы подвески и т. д., показано в небольшом ролике ниже). В продажу копия Speedtail должна поступить в ноябре; цена на нее составит около 15 000 долларов.

Настоящий McLaren Speedtail — это гибридный суперкар, который, как ожидается, будет выпущен ограниченным тиражом в 106 экземпляров. Мощность гибридной силовой установки машины составляет около 1 050 лошадиных сил.


Олег Писарев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Десантно-штурмовые катера типа "Кентавр" завершили заводские испытания
Британские F-35 впервые совместно полетали с «невидимкой» B-2Британские F-35 впервые совместно полетали с «невидимкой» B-2
В Николаевской области автобус снес патрульный Prius в кюветВ Николаевской области автобус снес патрульный Prius в кювет
Иран представил беспилотник собственной разработкиИран представил беспилотник собственной разработки
Nissan Patrol снова засветился на неофициальных фото.Nissan Patrol снова засветился на неофициальных фото.
Блок рекламы


Похожие новости
При пожаре на корабле у побережья Калифорнии погибли более 30 человекПри пожаре на корабле у побережья Калифорнии погибли более 30 человек
В Глевахе иномарка врезалась в маршрутку: двое погибших и более 10 пострадавшихВ Глевахе иномарка врезалась в маршрутку: двое погибших и более 10 пострадавших
В Голосеевском районе Киева более чем на 10 месяцев ограничат движение на 10 улицахВ Голосеевском районе Киева более чем на 10 месяцев ограничат движение на 10 улицах
При взрыве бензовоза в Танзании погибли более 60 человекПри взрыве бензовоза в Танзании погибли более 60 человек
Ryanair более чем вдвое увеличил количество направлений и рейсов из Украины за годRyanair более чем вдвое увеличил количество направлений и рейсов из Украины за год
Семья погибшего в автокатастрофе мужчины пытается взыскать с Tesla более $15 000Семья погибшего в автокатастрофе мужчины пытается взыскать с Tesla более $15 000
Volvo может отозвать в Украине более 700 автомобилей из-за неисправности части двигателяVolvo может отозвать в Украине более 700 автомобилей из-за неисправности части двигателя
Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за ошибок в программе 737 MAXБолее 400 пилотов подали иск против Boeing из-за ошибок в программе 737 MAX
Владелец "АэроСвита" возобновляет иск против Украины более чем на $695 млнВладелец "АэроСвита" возобновляет иск против Украины более чем на $695 млн
Полиция задержала межрегиональную группу автоугонщиков, по подозрению в более 20 кражПолиция задержала межрегиональную группу автоугонщиков, по подозрению в более 20 краж
Последние новости
Подгружаем последние новости