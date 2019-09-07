Копия McLaren Speedtail из более чем тысячи деталей

Уменьшенная копия McLaren Speedtail была создана компанией Amalgam Collection. Модель нового суперкара McLaren была выполнена в масштабе 1:8, с использованием, как указывается на сайте компании, более чем 1 000 деталей (множество деталей, в том числе колеса, элементы подвески и т. д., показано в небольшом ролике ниже). В продажу копия Speedtail должна поступить в ноябре; цена на нее составит около 15 000 долларов.

Настоящий McLaren Speedtail — это гибридный суперкар, который, как ожидается, будет выпущен ограниченным тиражом в 106 экземпляров. Мощность гибридной силовой установки машины составляет около 1 050 лошадиных сил.



