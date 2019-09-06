Водитель BlaBlaCar изнасиловал пассажирку, ехавшую из Одессы в Черкассы

Полиция открыла дело и ведет расследование.

В Черкасской области водитель BlaBlaCar изнасиловал пассажирку.

Об этом сообщила в фейсбуке подруга пострадавшей.

Девушка рассказала, что ее подруга 30 августа ехала из Одессы в Черкассы. Водителем был 51-летний мужчина. По дороге он угостил пассажирку кофе, после которого девушка стала засыпать. Затем он начал угрожать ей, что изнасилует и говорил, что имеет связи в районной полиции и за изнасилование ему ничего не сделают.

Еще находясь в сознании девушка начала писать сообщения парню и отправляла ему свою геолокацию. Однако водителю удалось вывезти ее в лес и там изнасиловать.

Липинская утверждает, что в Черкассах ее подруга обратилась в полицию и написала заявление об изнасиловании, однако правоохранители отказались искать нападавшего. Также до сих пор, как утверждает подруга потерпевшей, полиция не предоставила девушке доступ к делу и результатам судмедэкспертизы. По ее информации, злоумышленник сейчас находится в Золотоноше Черкасской области, но есть вероятность того, что в ближайшее время он вернется домой в Приморск (территория оккупированного Крыма) и останется безнаказанным.

Также она опубликовала два фото водителя и скриншоты переписки пострадавшей с ее парнем. В сообщении сказано, что изнасилование произошло под Смелой.

6 сентября на сайте полиции Черкасской области появилось сообщение, что уголовное производство было открыто и проводятся следственные действия.

"31 августа, в субботу, в Черкасский отдела полиции обратилась местная жительница с сообщением об изнасиловании. Она рассказала, что ехала с незнакомым мужчиной из другой области в Черкассы и по дороге он ее изнасиловал. Данная информация была зарегистрирована. По данному факту в тот же день следователь открыл уголовное производство по части 1 статьи 152 Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что личность водителя и его местонахождение установлено. Вещественные доказательства изъяты, а также ходатайство о назначении соответствующей экспертизы, проводится род других следственных действий.

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