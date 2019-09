Tesla станут полицейскими

Первые в мире патрульные Tesla Model 3 появятся в США . В штате Индиана полиция города Баргерсвилл в округе Джонсон объявила о намерении заменить свои бензиновые седаны Dodge Charger на компактные электромобили.

Глава полиции Баргерсвилла Тодд Бертрам признал, что Tesla дороже Dodge, но при этом правоохранителям удастся сэкономить на бензине и обслуживании патрульных машин. Во всём остальном — динамике, управляемости и даже запасе хода — электромобили полностью отвечают всем потребностям полиции.

Tesla Model 3 Standard Range Plus, купленная полицией Баргерсвилла, стала первым в мире патрульным автомобилем на базе этой модели электромобиля.

Bargersville Police Dept has the first in the country Tesla Model 3 Police car #teslapolicecar pic.twitter.com/w3pM6EkBFP

