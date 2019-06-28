В Бурятии потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24, есть погибшие и раненые
Самолет после крушения получил критические повреждения и сгорел.
В аэропорту Нижнеангарска в Бурятии совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара". В результате погибли два человека, еще 22 пострадали.
Об этом сообщают роSSийские СМИ.
Сообщается, что у лайнера, который направлялся в Улан-Удэ, в воздухе отказал один из двигателей, после посадки самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в одно из сооружений и загорелся.
Как сообщил пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев, пассажиры на борту выжили - были спасены 42 взрослых и один ребенок. Погибли командир и бортмеханик экипажа.
Позже появилась информация, что самолет после крушения получил критические повреждения и сгорел.
Напомним, 5 мая Superjet-100, выполняя рейс "Аэрофлота" Москва - Мурманск, вскоре после взлета попал в грозу, у него, вероятно, попала молния. Самолет развернулся и совершил аварийную посадку в "Шереметьево" - с полными баками. При жесткой посадке у самолета был пробит бак с топливом и начался пожар. В результате погиб 41 человек из 78, находившихся на борту.
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28.06.2019 12:02