В Полтавской области разбился дельтаплан, двое погибших

В Полтавской области в результате крушения дельтаплана погибли два человека.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

"27 июня около 6:05 вблизи г. Кобеляки Кобеляцкого района произошло падение дельтаплана, в результате чего погибли два человека", - говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели устанавливают личности погибших и принадлежность дельтаплана.

Напомним, ранее, 23 июня, в Полтавской области после аварийной посадки загорелся самолет Ан-2.