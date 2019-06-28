В Полтавской области разбился дельтаплан, двое погибших
Спасатели устанавливают личности погибших и принадлежность дельтаплана.
В Полтавской области в результате крушения дельтаплана погибли два человека.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.
"27 июня около 6:05 вблизи г. Кобеляки Кобеляцкого района произошло падение дельтаплана, в результате чего погибли два человека", - говорится в сообщении.
В настоящее время спасатели устанавливают личности погибших и принадлежность дельтаплана.
Напомним, ранее, 23 июня, в Полтавской области после аварийной посадки загорелся самолет Ан-2.
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