Движение скоростного трамвая на Борщаговку обещают восстановить до 30 сентября
Капремонт Борщаговского путепровода начался 22 июня.
Киевская городская государственная администрация обещает до 30 сентября восстановить движение линии скоростного трамвая, которое приостановлено с 22 июня в связи с капитальным ремонтом Борщаговского путепровода.
"КГГА обращается к киевлянам с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с капитальным ремонтом путепровода на пересечении просп. Комарова и Леся Курбаса с железной дорогой Киев-Волынский - Святошин... Восстановить трамвайное движение планируют до 30 сентября", - сообщает пресс-служба администрации в фейсбуке.
В "Киевавтодоре" отмечают, что "ремонтные работы на трамвайном полотне - это первоочередная задача дорожников, чтобы как можно быстрее восстановить движение трамваев".
По информации коммунальной корпорации, дорожники проведут ремонт опор, несущих конструкций, мостового полотна автопроездов, трамвайной части и тротуаров. Также будет выполнена полная замена балок пролетных строений под тротуаром с обеих сторон путепровода. Кроме обновления пролетного строения, там положат новую гидроизоляцию и заменят колеи. Эти работы будут выполнять в первую очередь.
В сообщении подчеркивается, что капитальный ремонт путепровода является "чрезвычайно важным для безопасности всех киевлян, которые им пользуются, ведь сооружение не ремонтировалась с 1965 года и было признано аварийно-опасным".
Напомним, ранее "Киевавтодор" договорился с частным предприятием "Киевдорстрой" о капитальном ремонте столичного Броварского проспекта за 613,507 млн гривен.
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Транспорт
28.06.2019 11:57