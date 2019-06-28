Движение скоростного трамвая на Борщаговку обещают восстановить до 30 сентября

Капремонт Борщаговского путепровода начался 22 июня.

Движение скоростного трамвая на Борщаговку обещают восстановить до 30 сентября
Фото: facebook.com/kievcity.gov.ua

Киевская городская государственная администрация обещает до 30 сентября восстановить движение линии скоростного трамвая, которое приостановлено с 22 июня в связи с капитальным ремонтом Борщаговского путепровода.

"КГГА обращается к киевлянам с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с капитальным ремонтом путепровода на пересечении просп. Комарова и Леся Курбаса с железной дорогой Киев-Волынский - Святошин... Восстановить трамвайное движение планируют до 30 сентября", - сообщает пресс-служба администрации в фейсбуке.

В "Киевавтодоре" отмечают, что "ремонтные работы на трамвайном полотне - это первоочередная задача дорожников, чтобы как можно быстрее восстановить движение трамваев".

По информации коммунальной корпорации, дорожники проведут ремонт опор, несущих конструкций, мостового полотна автопроездов, трамвайной части и тротуаров. Также будет выполнена полная замена балок пролетных строений под тротуаром с обеих сторон путепровода. Кроме обновления пролетного строения, там положат новую гидроизоляцию и заменят колеи. Эти работы будут выполнять в первую очередь.

В сообщении подчеркивается, что капитальный ремонт путепровода является "чрезвычайно важным для безопасности всех киевлян, которые им пользуются, ведь сооружение не ремонтировалась с 1965 года и было признано аварийно-опасным".

Напомним, ранее "Киевавтодор" договорился с частным предприятием "Киевдорстрой" о капитальном ремонте столичного Броварского проспекта за 613,507 млн гривен.


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