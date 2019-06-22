Велопрокатом Киева выбрали Nextbike — что должна сделать компания

КГГА выбрала муниципальный велопрокат — в конкурсе из одного участника выиграла компания «Некстбайк Киев », дочка немецкой франшизы Nextbike, пишут AIN.UA .

Об обязательствах, которые теперь стоят перед фирмой, детально рассказало издание Liga.net. Редакция AIN.UA приводит ключевые факты.

Что получит город

Netxbike переведет в горбюджет 3,7 млн грн.

Nextbike должна оборудовать 264 точки велопроката. Локации будут двух типов: на 6 и 12 кв. м, без несущих конструкций.

В Киеве будут около 2000 велосипедов.

будут около 2000 велосипедов. Ориентировочная стоимость проекта составляет 33 млн грн.

Что уже есть в Киеве

Сейчас у Nextbike в столице 35 прокатных пунктов и около 200 велосипедов.

Большинство точек сконцентрированы в центре, есть отдельные пункты на Оболони, Нивках, левом берегу. На Троещину сервис пока не вышел — в Nextbike опасаются вандализма.

Прокат работает посезонно и закрывается на зиму. В сезоне 2019 года стоимость первых 30 минут аренды составляет 30 грн, месячный абонемент стоит 499 грн. В Киеве у сервиса около 25 500 пользователей.

Станция проката в Киеве . Фото Ольги Закревской

Как работает Nextbike в Украине

Первым муниципальный велопрокат под этим брендом запустили во Львове в 2016 году. Ведущим инвестором стал Зиновий Козицкий, его партнерами выступили Остап Буденкевич и Алексей Кушка. С немецким Nextbike они заключили лицензионный договор и основали компанию «Некстбайк Украина».

В другие города проект заходит на условиях совместного финансирования. Основывая новую компанию (как и в случае «Nextbike Киев »), 50% инвестиций дает «Некстбайк Украина», остальное берут на себя местные инвесторы. Соответствующе делят и доли.