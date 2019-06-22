Велопрокатом Киева выбрали Nextbike — что должна сделать компания
КГГА выбрала муниципальный велопрокат — в конкурсе из одного участника выиграла компания «Некстбайк Киев», дочка немецкой франшизы Nextbike, пишут
Об обязательствах, которые теперь стоят перед фирмой, детально рассказало издание Liga.net. Редакция AIN.UA приводит ключевые факты.
Что получит город
- Netxbike переведет в горбюджет 3,7 млн грн.
- Nextbike должна оборудовать 264 точки велопроката. Локации будут двух типов: на 6 и 12 кв. м, без несущих конструкций.
- В Киеве будут около 2000 велосипедов.
- Ориентировочная стоимость проекта составляет 33 млн грн.
Что уже есть в Киеве
Сейчас у Nextbike в столице 35 прокатных пунктов и около 200 велосипедов.
Большинство точек сконцентрированы в центре, есть отдельные пункты на Оболони, Нивках, левом берегу. На Троещину сервис пока не вышел — в Nextbike опасаются вандализма.
Прокат работает посезонно и закрывается на зиму. В сезоне 2019 года стоимость первых 30 минут аренды составляет 30 грн, месячный абонемент стоит 499 грн. В Киеве у сервиса около 25 500 пользователей.
Как работает Nextbike в Украине
Первым муниципальный велопрокат под этим брендом запустили во Львове в 2016 году. Ведущим инвестором стал Зиновий Козицкий, его партнерами выступили Остап Буденкевич и Алексей Кушка. С немецким Nextbike они заключили лицензионный договор и основали компанию «Некстбайк Украина».
В другие города проект заходит на условиях совместного финансирования. Основывая новую компанию (как и в случае «Nextbike Киев»), 50% инвестиций дает «Некстбайк Украина», остальное берут на себя местные инвесторы. Соответствующе делят и доли.
Сейчас Nextbike в Украине работает в Киеве, Львове, Виннице, Одессе и Харькове. На очередь запуск в Ивано-Франковске, рассказали Liga.net.
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