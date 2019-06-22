Велопрокатом Киева выбрали Nextbike — что должна сделать компания

КГГА выбрала муниципальный велопрокат — в конкурсе из одного участника выиграла компания «Некстбайк Киев», дочка немецкой франшизы Nextbike, пишут AIN.UA.

Об обязательствах, которые теперь стоят перед фирмой, детально рассказало издание Liga.net. Редакция AIN.UA приводит ключевые факты.

Что получит город

  • Netxbike переведет в горбюджет 3,7 млн грн.
  • Nextbike должна оборудовать 264 точки велопроката. Локации будут двух типов: на 6 и 12 кв. м, без несущих конструкций.
  • В Киеве будут около 2000 велосипедов.
  • Ориентировочная стоимость проекта составляет 33 млн грн.

Что уже есть в Киеве

Сейчас у Nextbike в столице 35 прокатных пунктов и около 200 велосипедов.

Большинство точек сконцентрированы в центре, есть отдельные пункты на Оболони, Нивках, левом берегу. На Троещину сервис пока не вышел — в Nextbike опасаются вандализма.

Прокат работает посезонно и закрывается на зиму. В сезоне 2019 года стоимость первых 30 минут аренды составляет 30 грн, месячный абонемент стоит 499 грн. В Киеве у сервиса около 25 500 пользователей.

Велопрокатом Киева выбрали Nextbike — что должна сделать компания
Станция проката в Киеве. Фото Ольги Закревской

Как работает Nextbike в Украине

Первым муниципальный велопрокат под этим брендом запустили во Львове в 2016 году. Ведущим инвестором стал Зиновий Козицкий, его партнерами выступили Остап Буденкевич и Алексей Кушка. С немецким Nextbike они заключили лицензионный договор и основали компанию «Некстбайк Украина».

В другие города проект заходит на условиях совместного финансирования. Основывая новую компанию (как и в случае «Nextbike Киев»), 50% инвестиций дает «Некстбайк Украина», остальное берут на себя местные инвесторы. Соответствующе делят и доли.

Сейчас Nextbike в Украине работает в Киеве, Львове, Виннице, Одессе и Харькове. На очередь запуск в Ивано-Франковске, рассказали Liga.net.


Михаил Сапитон, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Во время авиашоу в Польше самолет упал в реку
Самый большой в мире самолёт Stratolaunch продаётся за $400 млн, но Virgin Group не даёт за него больше $1Самый большой в мире самолёт Stratolaunch продаётся за $400 млн, но Virgin Group не даёт за него больше $1
В Киеве мотоциклист разбился насмерть на парковке жилого комплекса
На Крещатике в Киеве два автомобиля провалились под асфальтНа Крещатике в Киеве два автомобиля провалились под асфальт
В Хмельницкой области разбился туристический автобус "Неаполь-Херсон"В Хмельницкой области разбился туристический автобус "Неаполь-Херсон"
Блок рекламы


Похожие новости
Компания Bird запускает двухместный электрический скутерКомпания Bird запускает двухместный электрический скутер
В Таллинне совершил аварийную посадку летевший из Киева самолетВ Таллинне совершил аварийную посадку летевший из Киева самолет
Китайская компания Skywell запустит в Украине производство электрических автобусов
В метро Киева отключают автоматы по продаже жетоновВ метро Киева отключают автоматы по продаже жетонов
С 2014 года "Киевавтодор" пополнился на 221 спецмашинуС 2014 года "Киевавтодор" пополнился на 221 спецмашину
В центре Киева легковушка сбила двух женщин на тротуареВ центре Киева легковушка сбила двух женщин на тротуаре
В Стрые подросток попал в реанимацию после попытки сделать селфи на крыше поездаВ Стрые подросток попал в реанимацию после попытки сделать селфи на крыше поезда
Компания Boeing завершила обновление программного обеспечения на скандальных лайнерах серии МАХКомпания Boeing завершила обновление программного обеспечения на скандальных лайнерах серии МАХ
Авиакомпания Nordica с 18 мая возобновит рейс "Одесса - Таллин"Авиакомпания Nordica с 18 мая возобновит рейс "Одесса - Таллин"
"Киевавтодор" начал использовать моющие средства для мытья дорог"Киевавтодор" начал использовать моющие средства для мытья дорог
Последние новости
Подгружаем последние новости