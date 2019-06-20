На улице Протасов Яр в Киеве автомобиль сбил двух человек на переходе

Фото: Макс Требухов

На улице Протасов Яру в Киеве автомобиль сбил двух девушек на пешеходном переходе.

Об этом сообщил журналист Сергей Гришин в фейсбуке, который снимал рядом акцию протеста против строительства ЖК "Турбийон". Участники протеста перекрывали движение транспорта на улице постоянным хождением через пешеходный переход, но пострадавшие не имели отношения к этой акции.