На улице Протасов Яр в Киеве автомобиль сбил двух человек на переходе

Водитель пытался скрыться и был задержан случайным свидетелем.

Фото: Макс Требухов

На улице Протасов Яру в Киеве автомобиль сбил двух девушек на пешеходном переходе.

Об этом сообщил журналист Сергей Гришин в фейсбуке, который снимал рядом акцию протеста против строительства ЖК "Турбийон". Участники протеста перекрывали движение транспорта на улице постоянным хождением через пешеходный переход, но пострадавшие не имели отношения к этой акции.

По данным паблика "Киев оперативный", под автомобиль попала женщина и ребенок, и водитель пытался скрыться с места происшествия. Из поста Гришина видно, что машина успела доехать только до следующего пешеходного перехода.


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