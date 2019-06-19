Госавиаслужба возобновила сертификат на полеты YanAir

Авиакомпания устранила критические замечания, обнаруженные в ходе проверки.

Госавиаслужба возобновила сертификат на полеты YanAir
Фото: airport.kherson.ua

Государственная авиационная служба возобновила сертификат на полеты авиакомпании YanAir (Киев).

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Фейсбуке.

"После устранения критических замечаний комиссия Госавиаслужбы приняла решение восстановить сертификат авиакомпании Yanair. Сегодня, с задержкой, состоялся регулярный рейс Киев-Батуми. В то же время, надеемся, что данная авиакомпания, как и другие, поняли - мы шутить и пренебрегать безопасностью пассажиров и регламентами не будем", - написал он.

Омелян также напомнил, что Госавиаслужба будет принимать соответствующие меры в отношении тех авиакомпаний, которые выполняют полеты не вовремя.

"Авиакомпания обязана информировать пассажиров о переносе рейсов, ее представитель должен быть на связи с пассажирами, компенсировать время задержки или отмены полета", - подчеркнул министр.

Омелян напомнил, что пассажиры при выборе авиаперевозчика могут учитывать рейтинги Министерства инфраструктуры, которые публикуются ежемесячно.

"Наивно жаловаться на расстройство желудка, если вы покупаете шаурму у метро в жару. Это правило одинаково как в политике, так и на транспорте", - добавил Омелян.

Напомним, 6 июня

Госавиаслужба приостановила право на полеты YanAir по итогам проверки.

В апреле Госавиаслужба разрешила YanAir летать в Швецию, Ирак и Германию.


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