От аэропорта до центра за 10 минут: футуристичное аэротакси Uber

От аэропорта до центра за 10 минут: футуристичное аэротакси Uber

На этот раз создателем пассажирского мультикоптера стала компания Bell, известная разработкой различных экспериментальных самолетов для ВВС США, а также как производитель единственного в мире серийного конвертоплана — V-22 Osprey.

От аэропорта до центра за 10 минут: футуристичное аэротакси Uber

От аэропорта до центра за 10 минут: футуристичное аэротакси Uber
От аэропорта до центра за 10 минут: футуристичное аэротакси Uber

Сервис Uber Air должен появиться в трех городах к 2023 году — в Далласе (штат Техас, США), Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) и австралийском Мельбурне. Челноки будут курсировать между аэропортами и площадками на крышах небоскребов или в других удобных местах. Ориентировочная стоимость билета на двоих — три тысячи долларов.

Bell Nexus демонстрируется публике не впервые — его можно было «пощупать» на CES 2019 в январе. К авиасалону в Париже появились примерные сроки первых испытаний сервиса Uber Air, однако до сих пор неизвестно наверняка, какой концепт будет использован в первую очередь — Bell или конкурирующих производителей


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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