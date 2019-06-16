4 человека погибли при столкновении иномарок в Винницкой области, еще 4 - пострадали

В больницу попали двое взрослых и двое детей.

В Винницкой области в результате столкновения Audi А6 и Volkswagen Touareg четыре человека погибли, еще четверо - двое взрослых и двое детей - травмированы. Об этом сообщили в региональном управлении Нацполиции.

Фото: vn.npu.gov.ua

Авария произошла в субботу, 15 июня, около 17:20 на дороге между селами в Тростянецком районе.

"Столкнулись «Audi А6» и «Volkswagen Touareg», которые двигались во встречном направлении. За рулем «Audi» находился 31-летний житель села Новая Ободовка. За рулем второй машины находился 36-летний житель Днепра", - говорится в сообщении.

От полученных повреждений оба водителя погибли на месте происшествия. Также травмы несовместимые с жизнью получили двое пассажиров иномарок - 40-летний мужчина и жена водителя «Volkswagen Touareg».

Еще четверо пассажиров «Volkswagen» - 21 и 25-летние парни, а также дети в возрасте 10 и 6 лет получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали. Угрозы их жизни нет.

Обстоятельства и причины аварии будут установлены в ходе досудебного расследования после проведения ряда экспертиз.

Начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Фото: vn.npu.gov.ua

Фото: vn.npu.gov.ua

Напомним, вчера четыре человека погибли в ДТП возле центрального автовокзала в Киеве.


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