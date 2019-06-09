Volvo проверит велосипедистов на прочность

Существующие методики тестирования велосипедных шлемов весьма ограничены — искусственные головы облаченные в средства защиты сбрасывают на наклонные или ровные поверхности с разной скоростью. Однако взаимодействие с другими транспортными средствами на учитывается. Две шведские компании — Volvo и производитель защитной экипировки POC, создали совместный проект по изучению разновидностей травм велосипедистов с длительным периодом реабилитации и разработке новых стандартов защиты.

В его рамках будет проведена серия лабораторных испытаний велосипедных шлемов, в которых носящие их манекены будут сталкиваться с различными элементами автомобиля на разной скорости. Местом действия станет научно-исследовательский центр Volvo Cars в Гетеборге. Шведский автопроизводитель является одним из пионеров в разработке средств пассивной и активной безопасности как водителя с пассажирами, так и других участников дорожного движения. Например уже сейчас многие модели Volvo оснащены системой предупреждения о столкновениях не только с автомобилями, но и пешеходами или велосипедистами.



