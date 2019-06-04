В Таллинне совершил аварийную посадку летевший из Киева самолет

Никто из 36 человек на борту не пострадал.

В столице Эстонии Таллинне совершил аварийную посадку самолет эстонской авиакомпании Nordica, летевший из Киева .

Инцидент произошел 4 июня в 18:07, сообщает Delfi.

Отмечается, что на борту самолета находились 31 пассажир и 5 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Фото: delfi.ee

Причиной аварийной посадки самолета стала лопнувшая покрышка. Разрушение, по всей видимости, произошло при взлете авиалайнера в Киеве .

К месту инцидента были стянуты машины спасателей и скорой помощи, а самолет при приземлении обливали пеной во избежание возгорания.

Фото: delfi.ee

Фото: delfi.ee

Отмечается, что из-за чрезвычайной ситуации аэропорт был кратковременно закрыт: полеты возобновили в 18:38.