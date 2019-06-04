Электромобиль Tesla Model S загорелся во время зарядки

Электрокар Tesla Model S воспламенился и полностью сгорел во время зарядки от станции Tesla Supercharger в Антверпене, что в Бельгии.

Тушение пожара для предотвращения возобновления пламени производилось пожарной бригадой с помощью оригинальной техники – электромобиль до конца ночи был помещен в резервуар с водой. Пока что причины инцидента с возгоранием Tesla Model S в Антверпене не сообщаются.