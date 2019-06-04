Электромобиль Tesla Model S загорелся во время зарядки

Электрокар Tesla Model S воспламенился и полностью сгорел во время зарядки от станции Tesla Supercharger в Антверпене, что в Бельгии.

Tesla Model S

Тушение пожара для предотвращения возобновления пламени производилось пожарной бригадой с помощью оригинальной техники – электромобиль до конца ночи был помещен в резервуар с водой. Пока что причины инцидента с возгоранием Tesla Model S в Антверпене не сообщаются.

Электромобиль Tesla Model S загорелся во время зарядки
Электромобиль Tesla Model S загорелся во время зарядки
Электромобиль Tesla Model S загорелся во время зарядки

Заметим что, электрокар Tesla Model S уже не первый раз загорается в подключенном к зарядной станции Supercharger виде. В 2016 году в Норвегии был зафиксирован аналогичный инцидент, который компания связала с коротким замыканием в автомобиле, произошедшим по невыясненным причинам. В общем, за последние 2 месяца воспламенилось как минимум 4 электромобиля Tesla Model S. Тем не менее, после этого Tesla выпустила апдейт ПО для управления аккумуляторами в своих электромобилях, обеспечивающий дополнительную безопасность при зарядке.


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