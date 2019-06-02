Двое водителей погибли в ДТП в Николаевской области
Один из них был сотрудником полиции.
В результате столкновения ВАЗ-2107 и Renault Logan в Николаевской области погибли два человека, еще один - получил травмы. Об этом сообщили в Нацполиции области.
ДТП произошло в субботу, 2 июня, около 12:00.
"27-летний водитель ВАЗа, сотрудник Кривоозерского отделения полиции, находившийся вне службы (второй день в отпуске), погиб на месте ДТП. 34-летний водитель Renault Logan от полученных телесных повреждений скончался в больнице ", - говорится в сообщении.
33-летнюю жену водителя Renault также госпитализировали.
Событие квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
Продолжаются первоочередные следственные действия.
Напомним, в ДТП в Тернопольской области погибли четверо сотрудников "Укрэнерго".
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02.06.2019 14:01