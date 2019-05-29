В Днепропетровской области микроавтобус со школьниками из Полтавы столкнулся с грузовиком
Всех 16 детей госпитализировали.
В Днепропетровской области микроавтобус со школьниками столкнулся с грузовиком. Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 мая в 17:00 на автодороге Борисполь-Днепр-Запорожье в районе села Каменный Солонянского района.
Школьники из Полтавы возвращались домой с экскурсии в Запорожье. Всех 16 детей госпитализировали, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Установлено, что водитель 1977 года рождения, который управлял микроавтобусом "Мерседес Спринтер", совершил столкновение с автомобилем "ДАФ". С целью установления всех причин ДТП будет назначен и проведен ряд соответствующих экспертиз.
"Сейчас все дети доставлены в больницы Днепра, их осматривают врачи. Известно, что 2 ребенка получили переломы руки и ключицы. Родители оповещены", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Как сообщалось, 25 мая в Польше в результате ДТП пострадали две украинские студентки.
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28.05.2019 16:20