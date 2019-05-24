В "Интерсити" теперь можно перевозить велосипеды

Их перевозка должна осуществляться в разобранном и упакованном виде.

"Укрзализныця" разрешила транспортировать велосипеды в поездах "Интерсити" и "Интерсити+". Об этом предприятие сообщило на Facebook.

Предприятие обновило правила перевозки велосипедов в поездах. Согласно им, теперь велотранспорт можно возить не только в обычных поездах, а и в "Интерсити".

Фото: facebook/Ukrzaliznytsia

Перевозка велосипедов должна осуществляться в разобранном и упакованном виде.

Если велосипед можно будет разместить в месте, предназначенном для хранения ручной клади - плата за его перевозку взыматься не будет. За другие варианты перевозки придется доплатить.

Так же велосипеды можно перевозить в вагонах региональных поездов на специально оборудованных для этого местах при оплате, как за багаж 20-ти кг.

В электричках их можно транспортировать в собранном виде, в тамбуре (не больше 1 велосипеда на тамбур). В пригородном сообщении перевозка одного велосипеда соответствует стоимости полного билета.

Напомним, "Укрзализныця" в качестве эксперимента решила убрать ковыры в проходах поездов класса "Интерсити" и "Региональный экспресс".

С 1 июня 2019 года прекращается использование ковров в вагонах 1-2 класса поездов №738/737 Киев - Запорожье, №749/750 Киев - Ивано-Франковск, №766/765 Киев - Херсон, №775/776 Харьков - Киев, №780/779 Киев - Сумы

В случае отсутствия жалоб от пассажиров и поездных бригад эксперимент расширят на другие поезда.


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