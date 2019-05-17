В Кривом Роге маршрутка после ДТП вылетела на тротуар
По предварительной информации, пострадали два человека.
17 мая в Кривом Роге возле остановки общественного транспорта "Юбилейная" случилось ДТП с пострадавшими. Столкнулись маршрутное такси, следующее по маршруту №261, и автомобиль Geely.
От силы удара маршрутка вылетела с проезжей части на тротуар. На момент аварии в салоне маршрутного такси были пассажиры, передает Первый Криворожский.
Сообщается, что водитель маршрутного такси ехал на "желтый" сигнал светофора. Водитель за рулем Geely не пропустил маршрутку при повороте.
В результате столкновения, по предварительной информации, пострадали два человека. Среди пострадавших - пассажир маршрутного такси и водитель Geely, которая находится в шоковом состоянии.
На месте работают сотрудники бригады скорой помощи, полицейские, следователи и нацгвардейцы.
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