Патрульный автомобиль и BMW попали в лобовое столкновение в Киеве

Пострадали двое патрульных и водитель BMW.

Патрульный автомобиль и BMW попали в лобовое столкновение в Киеве
Фото: kiev.informator.ua
Патрульный автомобиль и BMW попали в лобовое столкновение в Киеве

 

В Киеве на съезде с Воздухофлотского моста 11 мая произошло лобовое столкновение полицейского автомобиля Toyota Prius и BMW. Об этом пишет Информатор.

Авария случилась в 00:40.

"Автомобиль BMW спускался с Воздухофлотского моста на проспект Победы. Навстречу ему ехал полицейский автомобиль с включенными проблесковыми маячками. Предварительно, поднимаясь на мост, Toyota Prius патрульных выехал за пределы своей полосы и совершил лобовое столкновение", - говорится в сообщении.

Двоих патрульных и водителя BMW госпитализировали.

По информации медиков, один полицейский получил травмы головы, у его напарника - подозрение на перелом ноги. Также травмы ног получил мужчина, который ехал за рулем BMW.

На место ДТП вызвали следственно-оперативную группу, причины столкновения устанавливаются.

Фото: kiev.informator.ua

 

Фото: kiev.informator.ua

 

Напомним, в центре Киева мужчина угнал полицейский автомобиль и сбил патрульную.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Сумах маршрутка сбила ребенка насмертьВ Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
В Мариуполе автомобиль патрульной полиции, который помогал эвакуировать двух тяжелораненых бойцов, попал в ДТПВ Мариуполе автомобиль патрульной полиции, который помогал эвакуировать двух тяжелораненых бойцов, попал в ДТП
Где поедет Uber Shuttle: список маршрутов в КиевеГде поедет Uber Shuttle: список маршрутов в Киеве
В Германии открылся первый электрический автобанВ Германии открылся первый электрический автобан
В Черкасской области посол Канады застрял на машине в грязиВ Черкасской области посол Канады застрял на машине в грязи
Блок рекламы


Похожие новости
Где поедет Uber Shuttle: список маршрутов в КиевеГде поедет Uber Shuttle: список маршрутов в Киеве
Двое военных погибли в ДТП с припаркованным грузовиком в КиевеДвое военных погибли в ДТП с припаркованным грузовиком в Киеве
В Мариуполе автомобиль патрульной полиции, который помогал эвакуировать двух тяжелораненых бойцов, попал в ДТПВ Мариуполе автомобиль патрульной полиции, который помогал эвакуировать двух тяжелораненых бойцов, попал в ДТП
В Киеве подросток получил удар током при попытке взобраться на крышу вагонаВ Киеве подросток получил удар током при попытке взобраться на крышу вагона
Пьяный водитель разбил четыре автомобиля на автостоянке в КиевеПьяный водитель разбил четыре автомобиля на автостоянке в Киеве
В Киеве на мостах Патона, Южном и Северном ограничат движениеВ Киеве на мостах Патона, Южном и Северном ограничат движение
В Киеве начали работать инспекторы по парковкеВ Киеве начали работать инспекторы по парковке
В Киеве автомобиль влетел в забор скоростного трамвая, пострадали два человекаВ Киеве автомобиль влетел в забор скоростного трамвая, пострадали два человека
В Киеве мужчина погиб, пытаясь перебежать восьмиполосную автодорогуВ Киеве мужчина погиб, пытаясь перебежать восьмиполосную автодорогу
В Киеве на выходных ограничат движение по Южному мосту из-за ремонтных работВ Киеве на выходных ограничат движение по Южному мосту из-за ремонтных работ
Последние новости
Подгружаем последние новости