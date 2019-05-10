Экспресс в аэропорт "Борисполь" в час пик ездит сдвоенным составом

Из Киева экспресс отправляется в 17:00, а из аэропорта "Борисполь" - в 17:41.

Экспресс в аэропорт "Борисполь" в час пик ездит сдвоенным составом
Фото: ЦТС

"Укрзализныця" решила использовать сдвоенный состав экспресса по маршруту Киев – аэропорт "Борисполь" на постоянной основе в час пик. Об этом компания написала у себя на Facebook.

"С сегодняшнего дня в пиковые часы будут курсировать регулярные сдвоенные составы Kyiv Boryspil Express. Из Киева экспресс отправляется в 17:00, а из аэропорта "Борисполь" - в 17:41", - сообщается на странице "Укрзализныци".

Также там отмечено, что экспресс уже перевез 300 тыс. пассажиров.

Напомним, Kyiv Boryspil Express запустился 30 ноября прошлого года. Билеты на этот поезд можно купить в двух кассах на Центральном и Южном вокзалах, а также в четырех киосках самообслуживания, размещенных над 14-м путем, с которого и отправляется экспресс.

Стоимость проезда - 80 гривен.


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